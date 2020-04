In Armenien sind mehr als 850 Menschen mit Coronavirus infiziert

Tiflis, 7. April, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich weitere 20 Menschen in Armenien mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Aktuell sind 850 Menschen mit Covid-19 in Armenien, einem Land mit knapp drei Millionen Einwohnern, infiziert. Viele Patienten haben sich auf einer Verlobungsfeier in der Stadt angesteckt.

AZERTAC zufolge teilte dies das nationale Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten in Armenien mit.

8 mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind in einem äußerst kritischen Zustand. Der Zustand von 35 weiteren Personen ist kritisch. Im Land wurden bislang 8 Todesfälle registriert, hieß es in der Meldung.