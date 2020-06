In Aserbaidschan 367 weitere Menschen mit Covid-9 infiziert, 156 genesen

Baku, 15. Juni, AZERTAC

In Aserbaidschan sind in den letzten 24 Stunden 367 neue Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 10324 erhöht. Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett am Freitag bekannt.

Wie es in der Meldung weiter heißt, sind am vorigen Tag 156 Corona-Patienten wieder genesen. 3 weitere Menschen sind an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 122 erhöht.

Bisher sind 5739 Patienten als genesen nach Hause entlassen.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 4463 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden insgesamt 386.898 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 5052-weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es weiter.