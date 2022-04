In Aserbaidschan Exporte von Nichtöl- und Gasprodukten gestiegen

Baku, 16. April, AZERTAC

Innerhalb von ersten zwei Monaten 2022 sind die aserbaidschanischen Exporte von Nichtöl- und Gasprodukten im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021 bei einem effektiven Preis um 39,4 % und bei einem realen Preis um 32,2 % gestiegen und beliefen sich auf 461,8 Millionen US-Dollar.

Wie das Statistische Komitee der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte, machte der Anteil der Exporte von Nichtöl- und Gasprodukten aus Aserbaidschan nach Russland 25,8 Prozent, in die Türkei 33,2 Prozent, in die Schweiz 4,5 Prozent, nach Georgien 6,1 Prozent, in die USA 2,5 Prozent, nach Deutschland 1,2 Prozent, Ukraine 2 Prozent, Italien 4,2 Prozent, Kasachstan 1,4 Prozent, Niederlande 1,3 Prozent, Iran 1,3 Prozent, China 2,2 Prozent, Belgien 1,2 Prozent, Turkmenistan 1,4 Prozent, Usbekistan 1,3 Prozent, Belarus 1,1 Prozent aus.