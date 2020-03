In Aserbaidschan bei 27 weiteren Menschen Covid-19 nachgewiesen

Baku, 29. März, AZERTAC

In Aserbaidschan sind bei 27 weiteren Menschen das neuartige Coronavirus (Covid-19) nachgewiesen worden. Das teilte am Sonntag der operative Stab beim Ministerkabinett mit. In Aserbaidschan erhöhte sich die Gesamtzahl der bisher erfassten Infektionen auf 190 Fälle. 8 der infizierten Personen befinden sich in einem gesundheitlich kritischen Zustand, hieß es in der Meldung.