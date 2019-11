In Aserbaidschan slowakische Botschaft eröffnet

Baku, 28. November, AZERTAC

Heute hat eine feierliche Eröffnung der slowakischen Botschaft in Aserbaidschan stattgefunden.

An der Eröffnungszeremonie nahmen ebenfalls der in Aserbaidschan weilende slowakische Außen- und Europaminister Miroslav Lajčák und der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans Ramiz Hasanov teil.

Miroslav Lajčák sagte in seiner Rede, dass die Eröffnung der Botschaft dazu beitragen wird, die Beziehungen zwischen seinem Land und Aserbaidschan auszuweiten. Es gibt große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in den Bereichen Pharmazeutik, Infrastruktur, Eisenbahn, Tourismus und in anderen Sphären, sagte er.

Ramiz Hasanov sagte seinerseits, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sich erfolgreich entwickeln. Die gegenseitigen Besuche auf höchster Ebene tragen zur Entwicklung der Beziehungen bei. Aserbaidschan und die Slowakei arbeiten auch in den Bereichen Energie, Tourismus sowie in humanitärer Sphäre eng zusammen. Es bestehen gute Möglichkeiten, diese Zusammenarbeit in verschiedene Sektoren weiter zu entwickeln, so der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans.

Es sei erwähnt, dass die Botschaft der Slowakischen Republik ab dem 1. Oktober 2019 in der Republik Aserbaidschan ihre Tätigkeit aufgenommen hat.