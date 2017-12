In Aserbaidschan wird Honigproduktion pro Jahr und Kopf auf 1 kg erhöht

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

In Aserbaidschan wird die Honigproduktion pro Jahr und Kopf von 280 auf 1 Kilogramm erhöht werden.

Das sagte der Leiter der Abteilung für Viehwirtschaft des Landwirtschaftsministeriums, Galib Abdulilijew, in einem Interview mit Journalisten, berichtet AZERTAC.

Er wies darauf hin, dass man in den letzten Jahren in Japan großes Interesse für in Aserbaidschan produzierte Honigprodukte zeigt. Ihm zufolge wurde 2015 in Aserbaidschan 3 Tonnen und 2016 6 Tonnen Honig exportiert.

Die Bienenhaltung ist eine Beschäftigung mit langer Tradition in Aserbaidschan, die in den letzten Jahren eine durchaus starke Entwicklung erfuhr. Darüber hinaus steigt die Anzahl der Bienenfamilien in Aserbaidschan beträchtlich. Derzeit gibt es in Aserbaidschan laut statistischen Daten insgesamt 300.000 Bienenfamilien. Landesweit sind insgesamt 6.000 Bienenzüchter. Die Anzahl von Bienenfamilien und Imkern kann in unserem Land verdoppelt werden, fügte er hinzu.

In anderen Ländern kann eine Bienenfamilie bis zu 20-25 Kg Honig erzeugen. In Aserbaidschan liegt diese Zahl bei 10 Kg. Dies ist ein schwacher Indikator. Hierzulande werden etwa 280 g Honig pro Kopf verbraucht. Jedoch beabsichtigen wir, die Honigproduktion pro Jahr und Kopf auf 1 kg zu erhöhen, so Galib Abdulilijew.