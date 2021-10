In Baku Aserbaidschan-kroatisches Business Forum stattgefunden

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Am Mittwoch, dem19. Oktober fand in Baku mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums ein aserbaidschanisch-slowakisches Business Forum statt. Es wurde veranstaltet vom Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO).

An der Veranstaltung nahmen neben den Amtspersonen die Vertreter von 20 Unternehmen teil, die in den Bereichen IKT, Bauwesen, Lebensmittel und in anderen Sektoren tätig sind.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Wirtschaftsministeriums gegenüber AZERTAC sagte die Generaldirektorin für Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit im kroatischen Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten , Ivana Zivkovic, in ihrer Rede bei der Veranstaltung, dass das Forum zu weiterem Ausbau der Zusammenarbeit und der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen beitragen wird.

Nach offiziellem Teil der Veranstaltung setzte sich das Forum mit bilateralen Treffen von Geschäftsleuten der beiden Länder fort.