In Baku FIG-Trampolinturnen-Weltcup feierlich eröffnet

Baku, 12. Februar, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat die feierliche Eröffnung des FIG-Trampolinturnen-Weltcups stattgefunden.

Zuerst fand eine Parade der Athleten statt. Anschließend hielt Tatiana Shuyska, Mitglied des Technischen Komitees des Internationalen Turnverbandes und technische Vertreterin der aktuellen Wettkämpfe bei der Eröffnungsveranstaltung. Sie dankte dem lokalen Organisationskomitee für die gute Vorbereitung des Wettkampfes und wünschte allen viel Erfolg.

“Es ist mir eine große Freude, Indien und den Iran, die zu uns neu angeschlossen haben, in der grandiosen Nationalen Gymnastikarena in Baku begrüßen zu dürfen“, sagte sie.

Die stellvertretende Ministerin für Jugend und Sport Aserbaidschans Mariana Vasileva sprach in ihrer Rede bei der Eröffnungsveranstaltung von den Arbeiten, die in Aserbaidschan in Richtung der weiteren Entwicklung des Sports geleistet werden. Sie erinnerte daran, dass am Turnier 63 Turnerinnen und Turner aus 14 Ländern am FIG Weltcup teilnehmen und in der Disziplin Trampolin gegeneinander antreten.

Der FIG-Trampolinturnen-Weltcup findet vom 12. bis 13. Februar 2022 statt.

Der Wettbewerb wird live im lokalen Idman TV übertragen.