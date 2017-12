In Baku Grundstein eines Business-Centers Astrachan gelegt VIDEO

Baku, 19. Dezember, AZERTAC

Heute ist in Baku der Grundstein eines Geschäftszentrums Astrachan gelegt worden.

AZERTAC zufolge nahmen an der Zeremonie zur Grundsteinlegung der Assistent für sozial-politische Angelegenheiten des Präsidenten, Ali Hasanov, der Gouverneur des Gebiets Astrachan der Russischen Föderation, Alexander Zhilkin, andere Beamte, Geschäftsleute und Amtspersonen teil.

Ali Hasanov sprach in seiner Rede die historisch gewaschenen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Region Astrachan in den Bereichen Handel, Wirtschaft sowie in der humanitären Sphäre an. Das Geschäftszentrum Astrachan, dessen Grundstein heute in Baku gelegt wird, wird zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern seinen wesentlichen Beitrag leisten.

Alexander Zhilkin betonte, dass dieses Business-Center zu weiterer Stärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern, einschließlich den einzelnen Regionen beitragen wird. Dieses Business-Center wird zur Schaffung eines Logistikknotenpunktes, fügte Alexander Zhilkin hinzu.

Nach den Reden wurde der Grundstein des Business-Centers Astrachan in Baku gelegt.

Die Gesamtfläche des Business Centers in Astrachan wird mehr als fünftausend Quadratmeter betragen. Das Gebäude von Business-Center wird fünf Stock hoch sein. Hier werden eine Ausstellungshalle, ein Konferenzsaal, sowie Fitness-und Büroräume, Geschäftshaus und Minihotel funktionieren.