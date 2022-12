In Baku Kirgisisches Handelshaus eröffnet

Baku, 29. Dezember, AZERTAC

Das Handelshaus der Kirgisischen Republik in Aserbaidschan, an dessen Eröffnung wir teilgenommen haben, wird zur Entwicklung geschäftlicher Beziehungen zwischen unseren Ländern beitragen.

AZERTAC zufolge sagte dies Orkhan Mammadov, Vorstandsvorsitzender der Agentur für die Entwicklung des klein -und mittelständischen Unternehmertums in Aserbaidschan (KOBIA).

”Das Kirgisische Handelshaus in Aserbaidschan wird sich positiv auf die Steigerung des Warenumsatzes auswirken. In meiner Rede habe ich die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit der KOBIA angesprochen“, so Mammadov.