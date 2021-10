In Baku eine weitere Baumpflanzaktion durchgeführt

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Im Auftrag des Präsidenten legen die Exekutivbehörden der Hauptstadt Baku und Stadtbezirke neue Gartenflächen an, pflanzen junge Bäume, setzen Arbeiten an der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts und am Umweltschutz fort.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der Exekutive der Stadt Baku gegenüber AZERTAC wurde eine weitere Baumpflanzaktion im Bezirk Narimanov der Hauptstadt Baku durchgeführt.

Bei der Aktion wurden hier 400 junge Bäume, hauptsächlich Eldar-Kiefer, Zypressen, Kiefer, Platanen und andere Bäume gepflanzt.