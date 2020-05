Baku, 7. Mai, AZERTAC

Der erste modulare Krankenhauskomplex ist am Donnerstag, dem 7. Mai in Baku zur Nutzung übergeben worden.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen ebenfalls an der Eröffnung des Komplexes teil, wie AZERTAC berichtete.

Der Präsident und die First Lady wurden über die in der medizinischen Einrichtung geschaffenen Bedingungen informiert.

Man teilte ihnen mit, dass der Bau und die Installation des ersten modularen Krankenhauses in der Hauptstadt Baku innerhalb von 3 Wochen abgeschlossen wurden. Der Komplex mit einer Fläche von 3.000 Quadratmetern wird beim Zentrum der Medizinischen Klinik Nr.1 in Baku funktionieren. Der modulare Krankenhauskomplex, bestehend aus drei Gebäuden und 100 Krankenzimmern mit 200 Betten, bietet alle Voraussetzungen für die Aufnahme und Behandlung von infektiösen Patienten mit mittelschweren und schweren Symptomen. Bei Bedarf können die Krankenzimer in Intensivstationen umgewandelt werden.

Nachdem der Präsident und die First Lady den modularen Krankenhauskomplex kennen gelernt hatten, trafen sie sich mit medizinischem Personal.