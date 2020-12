In Baku findet deutsch-aserbaidschanisches Wirtschaftsforum statt

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

In Baku findet am 28. April 2021 das deutsch-aserbaidschanische Wirtschaftsforum zum Thema "Nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement in Aserbaidschan" statt.

Die deutsch-aserbaidschanische Handelskammer (AHK-Aserbaidschan) teilte AZERTAC mit, dass das Wirtschaftsforum Möglichkeiten für eine bilaterale Wechselbeziehung zwischen Unternehmen beider Länder eröffnen werde.

Hier sei erwähnt, dass deutsche Technologieanbieter vom 27. bis 30. April Aserbaidschan besuchen werden. Beim Besuch wird die deutsche Delegation spezifische erste Informationen über den aserbaidschanischen Markt erfahren und hat die Möglichkeit, durch B2B-Treffen, Besuche bei Regierungsbehörden und runde Tische Kontakte zu wichtigen Behörden des Landes abzuhalten.