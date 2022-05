Baku, 2. Mai, AZERTAC Der Präsident der Republik, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Montag, dem 2. Mai, an der Einweihung eines neuen Wohnkomplexes teilgenommen, der für die Familien von Märtyrern und Kriegsversehrten im Stadtbezirk Sabuntschu von Baku gebaut worden ist.

AZERTAG.AZ : In Baku neuer Wohnkomplex für Familien von Märtyrern und Kriegsversehrten eingeweiht

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen an der Einweihung teil VIDEO

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden

Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns