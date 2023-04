In Baku weitere Baumpflanzaktion durchgeführt

Baku, 15. April, AZERTAC

Anlässlich des 100. Geburtstags von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev am 10. Mai werden sowohl in Baku als auch in den Regionen des Landes junge Bäume gepflanzt. Eine weitere Baumpflanzaktion wurde heute im Bezirk Khatai von Baku durchgeführt.

Im Rahmen der heutigen Aktion wurden mehr als 700 Bäume gepflanzt.

Hier sei erwähnt, dass im Rahmen der Aktion bisher mehr als 4.500 verschiedene Bäume im Rayon Khatai gepflanzt wurden.