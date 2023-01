Baku, 6. Januar, AZERTAC

Der Wetterdienst des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen warnt, dass sich das Wetter am 8. Januar in Aserbaidschan besonders krass ändern wird. In Baku wird es schneien.

Vom Abendstunden des 7. Januar bis zum Nachmittag des Tag 9. Januar wird es in Baku und in der Halbinsel Abscheron einen Nordostwind geben. An manchen Orten wird es einen Schneeregen und Schnee geben. An einigen Stellen wird es noch heftiger sein. Die Temperatur wird im Vergleich zu den vorherigen Tagen um 10-12 Grad sinken.

Tagsüber erreichen die Temperaturen bis zu 0 Grad Celsius, während diese in der Nacht auf -3°C absinken. Die Straßen werden sich mit Eis bedecken.

Auch in den Nord- und Westregionen des Landes wird es von 7. bis 12. Januar einen Schneeregen und Schnee geben. An einigen Orten wird es noch heftiger sein.

Das unbeständige Wetter im Land wird bis zum Abend des 12. Januar anhalten, hieß es in der Mitteilung.