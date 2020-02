In Berlin versammeln sich Tausende Menschen zu Europäischer Karabach-Kundgebung

Berlin, 22. Februar, AZERTAC

Heute hat in Berlin die europäische Karabach-Kundgebung, am Rande des 28. Jahrestags des Völkermords von Chodschali stattgefunden.

Die Kundgebung, die von Diaspora-Organisationen aus 30 Ländern und der Allianz der Aserbaidschaner in Deutschland organisiert wurde, fand auf dem Pariser Platz (Pariser Platz 10117) in der Nähe von Brandenburger Toren statt. An der geplanten Kundgebung nahmen Aserbaidschaner aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Ungarn, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Vereinigtes Königreich, der Ukraine, Moldawien, Georgien und der Türkei sowie aus den USA und Kanada, auch Mitglieder von Diasporaorganisationen befreundeter Völker teil.

Tausende Menschen versammeln sich in Berlin und forderten “Gerechtigkeit für Chodschali!”, der Opfer der Chodschali-Tragödie zu gedenken, die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf dieses schwere Kriegsverbrechen, das von armenischen Soldaten gegen die Menschlichkeit begangen wurde, zu lenken.

Die Veranstaltung begann mit der Intonierung der Nationalhymne der Republik Aserbaidschan.

Teilnehmer riefen bei der Kundgebung folgende Slogans wie "Karabach ist Aserbaidschan!", "Wir sagen Nein zum Terrorismus!", "Aserbaidschan Gerechtigkeit für Chodschali!", "Seid gegenüber Chodschali nicht gleichgültig!", "Karabach ist unser Recht!", “Stoppt armenische Lügen“ und lenkten die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die Okkupationspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan.

Am Ende der Meeting wurde ein endgültige Dokument verabschiedet und an eine Reihe internationaler Organisationen gerichtet.