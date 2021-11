In Chicago aserbaidschanische Flagge gehisst

Washington, 13. November, AZERTAC

Die dreifarbige aserbaidschanische Flagge wurde anlässlich des Tages des Sieges am 8. November und des Verfassungstages am 12. November am Samstag, dem 13. November in der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgezogen.

An der vom Aserbaidschanischen Zentrum (Azerbaijani Center of Midwest America - ACMA) organisierten Veranstaltung nahmen Mitglieder der lokalen aserbaidschanischen Gemeinde teil.