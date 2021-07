In Ecuador leichtes Erdbeben registriert

Baku, 10. Juli, AZERTAC

In Ecuador bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.7 auf der Richterskala. Nach Angaben des Instituts für Geophysik der Escuela Politécnica Nacional in Quito (IGEPN) ereignete sich das Beben am Samstag, dem 10. Juli, um 11:48 Lokalzeit 43 km südwestlich von der Stadt Manta (Cantón Manta, Provincia de Manabi) in einer Tiefe von 2 km.

Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.

Über Verletzte oder Schäden wurde zunächst nichts bekannt.