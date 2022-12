In Frankfurter Rundschau Artikel “Essad Bey in Baku – Der kosmopolitische Flüchtling“ veröffentlicht

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

In der Tageszeitung “Frankfurter Rundschau“ ist ein Artikel unter dem Titel “Essad Bey in Baku – Der kosmopolitische Flüchtling“ von Sabine Vogel veröffentlicht worden.

In ihrem Artikel informiert die Autorin die Leserschaft ausführlich über Baku und die von ihr besuchten Vororte, wo sie an einer Veranstaltung zum Andenken an den Schriftsteller Essad Bey unter dem Pseudonym Gurban Said teilgenommen hat.