In Ganja Mirzä Schäfi Wazeh Museum gegründet

Ganja, 10. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 10. November bei seinem Besuch in der Stadt Ganja das neu gegründete Mirzä Schäfi Wazeh Museum eingeweiht, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Das Museum wurde mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung gegründet.

Präsident Ilham Aliyev durchschnitt das rote Eröffnungsband vor dem Gebäude des Museums.

Man informierte Präsident Ilham Aliyev über im Museum durchgeführte Arbeiten. Es wurde mitgeteilt, dass der Bau des Museums im Jahr 2016 begann und im November 2017 abgeschlossen wurde. Rund um das Museum, das im nationalen Baustil gebaut worden ist, wurde ein 2 Hektar großer Mirzä Schäfi Wazeh Park angelegt.

Mirzä Schäfi Wazeh wurde am 14. Juni 1796 in Ganja geboren und war ein aserbaidschanischer Dichter.

Sein Vater Abdullah war Architekt des Dschawad-Khan-Palasts in Ganja. Seine Verse erschienen in mehreren europäischen Sprachen. Im Jahre 1844 gründete er in Tiflis die literarische Gesellschaft “Diwani-hikmät“, die viele prominente Aserbaidschaner, Russen und ausländische Intellektuelle besuchten.

Dort lernte ihn der deutsche Schriftsteller Friedrich von Bodenstedt (1819−1892) kennen. Dieser veröffentlichte 1850 in Deutschland “Die Lieder des Mirzä Schäfi“. Das Buch wurde in mehrere europäische Sprachen übersetzt.

Die Bücher des aserbaidschanischen Dichters, die von 1850 bis 1924 in Deutschland erschienen, wurden im Jahre 2014 auf Initiative und mit Unterstützung der Exekutive der Stadt Ganja nach Aserbaidschan gebracht. Diese Bücher werden im Museum ausgestellt.