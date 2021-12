In Guba Region Verpackungswerks “Guba ABAD Factory“ eröffnet VIDEO

Guba, 6. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva haben am Montag, dem 6. Dezember im Rahmen ihres Besuchs in der Region Guba an der Eröffnung des Verpackungswerks “Guba ABAD Factory“ teilgenommen, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Der Direktor der öffentlich-rechtlichen Körperschaft “ABAD“, Rufat Eltschiyev, informierte über die im Unternehmen geleisteten Arbeiten.

Es sei erwähnt, dass ABAD per Dekret des aserbaidschanischen Präsident Ilham Aliyev vom 2016 ins Leben gerufen wurde. Das Hauptziel des ABAD-Zentrums besteht darin, die Familienmarkenstrategie auch in den Regionen des Landes weiter zu entwickeln, den Vertrieb von Produkten und Waren familiärer Wirtschaften in- und ausländischen Märkten zu organisieren und die Umsetzung des Selbständigkeitsprogramms zu unterstützen.