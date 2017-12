Istanbul, 13. Dezember, AZERTAC

Auf Initiative des türkische Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan nun als amtierender Vorsitzender der Organisation für Islamische Zusammenarbeit" (OIC) hat in Istanbul ein außerordentlicher Gipfel zur Krise um Al-Quds stattgefunden, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Auf Einladung des Präsidenten der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, nahm ebenfalls Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, am Gipfeltreffen teil.

Beim Gipfel wurden die Auswirkungen der Anerkennung von Al-Quds als Hauptstadt Israels durch die Vereinigten Staaten diskutiert.

An der Dringlichkeitssitzung der Organisation nahmen mehr als 50 Staats- und Regierungschefs teil.

Zuerst ließen sich die Staats- und Regierungschefs fotografieren.

Das außerordentliche Gipfeltreffen begann mit dem Lesen von Versen aus dem Heiligen Koran.

Der türkische Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der König von Jordanien Abdullah II., der OIC-Generalsekretär Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, der iranische Staatspräsident Hasan Rohani hielten eine Rede beim Gipfel.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat in seiner Rede alle Länder, die sich für die Gerechtigkeit einsetzen, dazu aufgerufen, Al-Quds als Hauptstadt von Palästina anzuerkennen. Nachdem Donald Trump am 6. Dezember die Anerkennung von Al-Quds als Hauptstadt von Israel und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Al-Quds angekündigt hat, sind die Länder der Organisation für islamische Zusammenarbeit in Istanbul bei einem Sondergipfel zusammengekommen. Bei seiner Rede auf dem OIC-Gipfel in Istanbul sagte Erdogan folgendes: “Wir befinden uns heute hier, um über den Angriff auf den geschichtlichen Status unserer ersten Kibla Al-Quds zu beraten.“

Erdogan wies ferner darauf hin, dass die Entscheidung der USA überhaupt keine rechtliche Grundlage hat. Denn gemäß UN-Resolution dürfe kein Staat in Al-Quds eine Botschaft haben.

Wie der türkische Staatspräsident weiter verlauten ließ, sollte der Prozess, Palästina an internationale Abkommen anzubinden, beschleunigt werden. Weiter vermerkte Erdogan: “Als islamische Länder sollten wir im Hinblick auf die volle Repräsentanz von Palästina einen starken Willen darlegen. Hier und heute muss das beschlossen werden. Wir appellieren an die USA, von diesem unrechtlichen Schritt unverzüglich zurückzukehren. Ich rufe dazu auf, Al-Quds als Hauptstadt der unter Besatzung stehenden Palästina anzuerkennen.“

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas vermerkte in seiner Rede Abbas zu der Anerkennung von Al-Quds als Hauptstadt von Israel durch die USA folgendes: “Die USA haben ihre Vermittlerrolle im Friedensprozess zwischen Palästina und Israel verloren. Wir werden in Zukunft nicht zulassen, dass die USA im Friedensprozess mitwirken. Wir sollten mit unserer ganzen Kraft daran arbeiten, dass die unter Besatzung stehende Palästina als Staat anerkannt wird. Bevor Al-Quds nicht als Hauptstadt von Palästina anerkannt wird, wird es keinen Frieden und keine Stabilität geben.“

Der iranische Staatspräsident Hasan Rohani hat in seiner Rede auf der außerordentlichen Sitzung der Organisation für Islamischen Kooperation in Istanbul gesagt, Iran sei bereit zur Kooperation mit jedem muslimischen Staat, man sei bereit Al-Quds vorbehalts- und bedingungslos zu beschützen. Zu der Anerkennung Al-Quds als Hauptstadt Israels durch die USA sagte Rohani, dass dieser Beschluss der Vereinigten Staaten falsch sei und sehr gefährliche Tendenzen dahinterstecken.

Dann trat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev auf. Er sagte in seiner Rede: “Wir sind über die Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Anerkennung von Al-Quds als Hauptstadt von Israel und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Al-Quds zutiefst besorgt. Dieser Beschluss steht im Widerspruch zu den internationalen Gesetzen und den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und kann eine gerechte und umfassende Beilegung des Nahost-Konflikts negativ beeinflussen, sowie zu schwerwiegenden Folgen im Nahost führen. Wir sind der Meinung, dass die Vereinigten Staaten diese Entscheidung noch einmal überdenken sollten. Aserbaidschan unterstützt die Lösung des Nahost-Konflikts auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung.“

Staatspräsident Ilham Aliyev beendete seinen Besuch in der Türkei am 13. Dezember.