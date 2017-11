In Ministerkabinett Aufgaben von Medien erörtert

Baku, 6. November, AZERTAC

Heute hat im Ministerkabinett unter dem Vorsitzt des stellvertretenden Premierministers Aserbaidschans, Ali Ahmadov, mit Teilnahme von Leitern der führenden Massenmedien des Landes eine Sitzung gewidmet bevorstehenden Aufgaben von Medien stattgefunden.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Ministerkabinetts berichtet, sprach Ali Ahmadov in der Sitzung von wirtschaftlichen Fortschritten der Republik und betonte, dass die Schritte, die die Führung des Landes in Richtung der Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Entwicklung des Unternehmertums und Regulierung Arbeitsbeziehungen in einer moderneren Form unternimmt, bereits ihre effektiven Ergebnisse liefern.

Er sprach zugleich die besondere Rolle von Massenmedien bei der Aufklärung und Informierung der Gesellschaft, was in dem “Maßnahmenplan zur Verhinderung informeller Beschäftigung in der Republik Aserbaidschan“ genehmigt durch das Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 9. Oktober 2017 an.

Bei dem Treffen mit Leitern der Massenmedien des Landes fand ein ausführlicher Meinungsaustausch über den obenerwähnten Maßnahmenplan statt. Man unterbreitete Vorschläge über bevorstehende Aufgaben.