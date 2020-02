In Moskau Ausstellung "Echo sowjetischen Aserbaidschans. Teppich. Nähen. Plakat " eröffnet

Moskau, 5. Februar, AZERTAC

Im Russischen Staatlichen Orientalischen Museum in Moskau ist eine Ausstellung "Echo des sowjetischen Aserbaidschan. Teppich. Nähen. Plakat" eröffnet worden.

Sie wurde organisiert durch das Russische Staatliche Orientalische Museum und das Nationale Teppichmuseum Aserbaidschans, die Ministerien für Kultur Aserbaidschans und Russlands, die Russische Repräsentanz der Heydar Aliyev-Stiftung und die Botschaft unseres Landes in Russland, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Nigar Akhundova, Kulturattaché der Botschaft von Aserbaidschan in Russland gratulierte den Teilnehmern zur Eröffnung der Ausstellung und sagte, dass die Veranstaltung dieser interessanten Ausstellung ein weiterer erfolgreicher Schritt zur Förderung der aserbaidschanischen Kultur in Russland ist. Sie betonte zudem, dass am 4. Februar der 75. Geburtstag von Volkskünstler, dem Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter Aserbaidschans in Russland, Polad Bülbüloğlu, gefeiert wird. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev überreichte ihm gestern den Heydar Aliyev-Orden. Präsident Wladimir Putin sandte ihm ein Glückwunschschreiben, fügte Frau Akhundova hinzu. Sie machte darauf aufmerksam, dass Polad Bülbüloğlu seinen Geburtstag mit den Soldaten in einer Militäreinheit im Rayon Beylagan in der Nähe von seinem Vaterland Schuscha in Karabach feiert, sagte sie

In der Ausstellung, die bis 1. März zu besuchen ist, werden mehr als 40 Exponate- Teppiche, Plakate, Kunsthandwerk, Buchgrafiken, Theaterplakate und Stickereien gezeigt.