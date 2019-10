In Moskau Denkmal von Nasimi enthüllt

Moskau, 31. Oktober, AZERTAC

Am 30. Oktober ist mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung im Atrium der Allrussischen Staatsbibliothek für ausländische Literatur in Moskau das Denkmal von großem aserbaidschanischem Dichter und Denker, Imadeddin Nasimi, enthüllt worden.

Wie das Büro von AZERTAC in Moskau berichtete, nahmen die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Leyla Aliyeva, der stellvertretende Kulturminister Russlands, Pavel Stepanov, der aserbaidschanische Botschafter in Russland, Polad Bulbuloglu, der Generaldirektor der Bibliothek für ausländische Literatur namens M.I.Rudomino, Michail Shepel an der Einweihung des Denkmals teil und hielten eine Rede bei der Veranstaltung ab.

Der Autor der Skulptur ist Aydin Zeynalov, Akademiemitglied der Russischen Akademie der Künste.

Am selben Tag traf sich Frau Leyla Aliyeva im Botanischen Garten der Lomonosov-Universität in Moskau mit den Mitgliedern des Aserbaidschanischen Jugendverbands von Russland.

Die Veranstaltung setzte sich mit einem Konzertprogramm der Jugendlichen fort.