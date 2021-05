In Nachitschewan Zentrum für künstliche Befruchtung in Betrieb genommen VIDEO

Nachitschewan, 10. Mai, AZERTAC

Am Rande seiner Reise in die Autonome Republik Nachitschewan nahm Präsident Ilham Aliyev am Montag an der Einweihung des Zentrums für künstliche Befruchtung teil.

Das Staatsoberhaupt wurde von Vasif Talibov, dem Vorsitzenden der Obersten Versammlung der Autonomen Republik Nachitschewan, über die Funktion des Zentrums sowie hier durchgeführte Arbeiten informiert.