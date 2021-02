In New York aserbaidschanisches Ensemble "Turan" gegründet

Baku, 4. Februar, AZERTAC

Auf Initiative von unserem in den USA lebenden Landsmann Telman Jalil ist in New York ein Musikensemble namens Turan gegründet worden.

Nach den Worten von Telman Jalil besteht der Hauptzweck des Ensembles darin, die aserbaidschanische Kultur in den Vereinigten Staaten zu fördern, die bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen, wie das Komitee für die Arbeit mit der Diaspora gegenüber AZERTAC erklärte.

Der Verdiente Künstler Aserbaidschans Telman Jalil ist auch Leiter des Aserbaidschanischen Kulturzentrums ("Azerbaijan Cultural Center NY" – ACCNY), das im Jahr 2012 in New York gegründet wurde.