In Nordrhein-Westfalen tätige Unternehmen zu Investitionen in Aserbaidschan ermutigt

Baku, 14. Dezember, AZERTAC

Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Aserbaidschans in Deutschland, Nasimi Agayev, besuchte das Bundesgebiet Nordrhein-Westfalen.

Ziel des Besuchs war, hochrangige Vertreter dieses Bundesgebiets über die aserbaidschanische Wirtschaft zu informieren und im Bundesland Nordrhein-Westfalen tätige Unternehmen zu Investitionen in Aserbaidschan zu ermutigen. Das geht aus einem Bericht der Botschaft hervor.

Im Rahmen des Besuchs von N. Agayev in jenem Bundesgebiet fand eine Reihe von Treffen mit dem Landtagspräsidenten André Kuper, dem Oberbürgermeister von Düsseldorf, Stephan Keller, der Geschäftsführung des Unternehmens “UNIPER“ sowie mit Vertreter der Handelskammer Düsseldorf und anderer Unternehmen statt.

Bei seinen Treffen sprach der Botschafter über die in Aserbaidschan durchgeführten Reformen, globale Projekte, an denen Aserbaidschan beteiligt ist, sprach Fortschritte an, die in politischen, wirtschaftlichen, sozialen und anderen Bereichen erzielt wurden. Der aserbaidschanische Botschafter informierte auch über das günstige Geschäftsumfeld in Aserbaidschan, die Freiwirtschaftszone Alat sowie über große Transport- und Logistikmöglichkeiten und die Aussichten für eine Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energiequellen.