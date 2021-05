In Nur-Sultan aserbaidschanisches Handelshaus eröffnet

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 25. Mai hat in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan die Eröffnung des aserbaidschanischen Handelshauses stattgefunden.

Bei der Veranstaltung sagte der aserbaidschanische Botschafter in Kasachstan, Raschad Mammadov, dass in naher Zukunft Filialen des Handelshauses in Aktau und Almaty eröffnet werden. Der Botschafter sagte zudem, dass die Eröffnung des Handelshauses zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen wird.