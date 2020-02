In Oguz-Region 944,5 ha große Obstgärten gepflanzt

Baku, 28. Februar, AZERTAC

Im vorigen Jahr wurden in der Region Oguz in einer 944,5 Hektar großen Fläche neue Obstgärten angelegt. In den neuen Gärten wurden Nüsse, Walnüssen, Apfelbäume, Birnen und Kirschen bepflanzt.

Nach Angaben der Exekutive des Bezirks beträgt die Gesamtfläche der Obstgärten im Rayon 5.751 Hektar. Im vergangenen Jahr wurden aus den Obstgärten 4.124 Tonnen Ernte gebracht. Im vergangenen Jahr wurde in der Region 954 Tonnen Haselnüsse produziert.