In Poltawa gemeinsame Investitionsprojekte zwischen Aserbaidschan und der Ukraine erörtert

Poltawa, 28. November, AZERTAC

Wir sind bereit, den Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und der Ukraine in Zukunft zu steigern. Wir können auch eine Liste von Investitionsprojekten präsentieren, an denen die Region Poltawa teilnehmen kann.

Das sagte die aserbaidschanische Botschafterin in der Ukraine, Elmira Akhundova, bei einem Treffen mit dem Leiter der Administration der Oblast Poltawa Oleg Sinegubov wie AZERTAC berichtete.

Die Botschafterin sagte beim Treffen, dass aserbaidschanische Unternehmen an der Beteiligung an der Erdgasproduktion, Landwirtschaft und Stadtentwicklung in Poltawa interessiert sind.

"Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev wurde ein transparentes Umfeld für die Aktivitäten ausländischer Investoren in Aserbaidschan geschaffen. Ukrainische Unternehmen können sich aktiv am Wiederaufbau der aus der armenischen Besatzung befreiten Gebiete Aserbaidschans beteiligen. Der aserbaidschanische Staat bereitet schon ein Konzept für den Wiederaufbau und die Entwicklung dieser Gebiete vor", fügte Frau Akhundova hinzu.

O. Sinegubov äußerte sich zufrieden über die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Ukraine und sagte: "Aserbaidschan ist einer der größten Partner der Oblast Poltawa. Wir sind an der Weiterentwicklung neuer Industrien in der Region sowie an der Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie und Erdgasproduktion interessiert."

Die Seiten diskutierten auch künftige Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Tourismusentwicklung.

Anschließend traf sich Botschafterin Akhundova mit Unternehmern aus Poltawa. Sie sagte, dass alle Möglichkeiten für die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Aserbaidschan geprüft werden. Die Vorschläge von Unternehmen werden bei diesem Treffen angehört und dem aserbaidschanischen Wirtschaftsministerium vorgelegt werden. Während der Diskussionen betonten die Seiten die Wichtigkeit der Durchführung gemeinsamer Investitionsprojekte.