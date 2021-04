Baku, 22. April, AZERTAC Am Donnerstag, dem 22. April wurde der Grundstein für Touristenkomplex der Schlammvulkane auf dem Gebiet des Dorfes Gobustan in der Region Abscheron von Baku gelegt. Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen auch an der Veranstaltung teil.

AZERTAG.AZ : In Region Abscheron in Baku Grundstein für Touristenkomplex der Schlammvulkane gelegt

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen an Veranstaltung teil VIDEO

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden

Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns