In Region Jabrayil wird Ausbildungszentrum für Forstwirtschaft gebildet VIDEO

Jabrayil, 19. Oktober, AZERTAC

In der von der armenischen Besatzung befreiten Region Jabrayil soll ein aserbaidschanisch-türkisches Ausbildungszentrum für Forstwirtschaft gebildet werden. Darüber hinaus wird man hier das Projekt “Anzuchtstätte” und ”Wald der Freundschaft“ verwirklichen.

Am Mittwoch, dem 19. Oktober machten sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs im Rayon Jabrayil mit dem Projekt vertraut.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady nahmen an der Zeremonie zur Entlassung von 18 Gazellen in der Region Jabrayil im Rahmen des Projektes für Wiederansiedlung teil.

Der Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen, Mukhtar Babayev, informierte Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über die Arbeiten, die im Komplex durchgeführt werden sollen.