In Regionen Aghdam, Jabrayil und Füsuli Bodenuntersuchungen durchgeführt

Baku, 11. Juni AZERTAC

In den von der armenischen Besatzung befreiten Regionen Aghdam, Jabrayil und Füsuli sind Bodenuntersuchungen durchgeführt worden.

AZERTAC zufolge wurden in jenen Regionen etappenweise Bodenproben entnommen. Die Proben werden in den Labors für Boden- und geobotanische Forschungen analysiert. Bei der Analyse der entnommenen Bodenproben wird darauf geachtet werden, welche Pflanzenarten in welcher Region noch produktiver angebaut werden können.

Die Bodenuntersuchungen werden auch in anderen Regionen des Landes durchgeführt werden.