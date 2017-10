In Russland 34.17 Karat-Diamant gefunden

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

In Russland ist ein 34.17 Karat-Diamant gefunden worden, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet. Der Diamant sei der größte Gelbdiamant in diesem Jahr. Der in der Region Anabar in Jakutien gefundene Diamant habe die Masse 20.17 x 19.65 x 15.1. Das kostbare Stück soll für Überprüfung nach Moskau geschickt werden.