In Salzburg Honorarkonsulat von Aserbaidschan eröffnet

Salzburg, 14. November, AZERTAC

In der österreichischen Stadt Salzburg ist das Honorarkonsulat von Aserbaidschan in den Bundesgebieten Salzburg, Tirol und Vorarlberg eröffnet worden.

An der Eröffnungsveranstaltung des Honorarkonsulats nahmen die Vertreter des Diplomatischen Korps, der Salzburger Landesverwaltung, des Salzburger Rathauses sowie verschiedener Unternehmen teil.

Der Honorarkonsul Michael Heinritzi sagte in seiner Begrüßungsrede, dass es eine Ähnlichkeit zwischen Aserbaidschan und Österreich besteht. Er versicherte, dass er sich mit aller Kraft für die Ausweitung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Österreich einsetzen wird.

Er betonte zudem das große wirtschaftliche Potenzial Aserbaidschans und lud die Vertreter der Wirtschaftskreise ein, Aserbaidschan zu besuchen und die Geschäftsbeziehungen aufzunehmen.

Der aserbaidschanische Botschafter in Österreich, Galib Israfilov, sagte seinerseits, dass bereits zwei Honorarkonsulate Aserbaidschans in Österreich tätig sind und durch Dekret von Präsident Ilham Aliyev Michael Heinritzi zum Honorarkonsul Aserbaidschans in den Bundesgebieten Salzburg, Tirol und Vorarlberg ernannt wurde. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Honorarkonsulat einen wesentlichen Beitrag zur Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den wichtigen Wirtschafts- und Tourismusregionen Österreichs und Aserbaidschan leisten wird.

Im künstlerischen Teil der Veranstaltung traten der Pianist, Komponist und Dirigent, Gewinner internationaler Wettbewerb, Abuzar Manafzade, (Klavier) und Karen Danger-Manafzade (Gesang) mit einem Konzertprogramm bestehend aus den Werken von aserbaidschanischen und europäischen Komponisten auf.