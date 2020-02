İn UNESCO-Hauptsitz aserbaidschanische Teppiche ausgestellt

Paris, 5. Februar, AZERTAC

Wir freuen uns sehr, dass aserbaidschanische Teppiche heute im Hauptsitz der UNESCO ausgestellt werden. Die Teppiche, Bücher und Broschüren, die hier in dieser Ausstellung ausgestellt werden, bieten eine Gelegenheit, eine alte Geschichte, eine reiche Kultur und die Teppichkunst Aserbaidschans näher kennen zu lernen.

Dies erklärte Carlos Antonio Carrasco, Sonderbotschafter der Ständigen Vertretung von Bolivien bei der UNESCO in einem Interview mit AZERTAC, beim Besuchs der Ausstellung "Neue Entdeckungen: Neue Motive in Aserbaidschan", die von der Heydar Aliyev-Stiftung im Hauptsitz der UNESCO organisiert wurde.

"Es ist eine interessante Ausstellung. Hier werden seltene antike, tausendjährige Kunstwerke gezeigt. Ich bin selbst Sammler. Zu meinem Leidwesen habe ich bisher noch keinen aserbaidschanischen Teppich in meiner Sammlung. Nachdem ich diese mysteriösen Teppiche hier gesehen hatte, dachte ich, dass es in meiner persönlichen Sammlung auch einen aserbaidschanischen Teppich geben muss", so Carrasco.