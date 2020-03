İn US-Bundesstaat Utah Toleranztraditionen in Aserbaidschan diskutiert

Baku, 13. März, AZERTAC

An der Brigham Young University (BYU), eine der renommiertesten US-Hochschuleinrichtungen im US-Bundesstaat Utah hat man über Jahrhunderte bewahrte Toleranztraditionen, Multikulturalität und interreligiöse Toleranz in Aserbaidschan diskutiert. An der Veranstaltung, die im Rahmen des Besuchs der aserbaidschanischen Delegation in den USA im renommierten Kennedy University Center stattfand, vom Generalkonsulat von Aserbaidschan in Los Angeles in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Baku Zentrum für Multikulturalismus (BMTC), dem staatlichen Komitee für die Arbeit mit religiösen Organisationen der Republik Aserbaidschan (SCWRO) und dem US-amerikanischen Stirling-Fonds organisiert worden war, nahmen Studenten und Professoren, Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften und Regierungsstrukturen im Bundesstaat Utah teil.

AZERTAC zufolge wurde im Generalkonsulat von Aserbaidschan in Los Angeles vor der Veranstaltung ein Film über die Traditionen des Multikulturalismus in Aserbaidschan gezeigt.

Der Direktor des Internationalen Zentrums für Rechts- und Religionswissenschaft der Rechtsfakultät der Brigham Young University, Cole Durham, äußerte sich in seiner Rede zufrieden über die Durchführung solcher Veranstaltung, betonte deren Wichtigkeit.

Der Generalkonsul von Aserbaidschan in Los Angeles, Nasimi Agayev, hielt ebenfalls eine Rede bei der Veranstaltung und sagte, dass der Hauptzweck des Besuchs der aserbaidschanischen Delegation darin bestehe, große Erfahrungen Aserbaidschans auf dem Gebiet des Multikulturalismus und der interreligiösen Toleranz an die US-Öffentlichkeit zu vermitteln.

Die Veranstaltung setzte sich mit Diskussionen.

Zum Schluss beantworteten aserbaidschanische Delegationsmitglieder Fragen von Studenten.