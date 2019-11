In Washington Staatsflaggentag Aserbaidschans gefeiert

Washington, 11. November, AZERTAC

Die Schüler der aserbaidschanischen Schule in Washington feierten am 9. November den Staatsflaggentag. Sie intonierten die Nationalhymne von Aserbaidschan. Dann gaben die Schullehrer den Kindern detaillierte Informationen über die aserbaidschanische Flagge. Außerdem sahen sich die Schüler ein Videoclip über die aserbaidschanische Flagge an und führten aserbaidschanische Tänze auf.

Hier sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Schule im Februar 2017 gegründet wurde. In der Schule, in der hauptsächlich die in Washington und den umliegenden Städten lebenden aserbaidschanischen Kinder lernen, werden nationale Werte gefördert und die aserbaidschanische Sprache unterrichtet.