In Zangilan Region wird internationaler Flughafen gebaut

Baku, 27. April, AZERTAC

Heute haben wir den Grundstein für einen internationalen Flughafen im Rayon Zangilan/Sängilan gelegt. In naher Zukunft wird in Zangilan ein internationaler Flughafen gebaut. Die Landebahn dieses Flughafens wird drei Kilometer lang sein. Der Flughafen wird in der Lage sein, alle Flugzeugtypen aufzunehmen, einschließlich größerer Frachtflugzeuge.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev bei einer Zeremonie zur Grundsteinlegung eines internationalen Flughafens im Rayon Zangilan, als er zu einem Besuch in jener von der armenischen Besatzung befreiten Region war, wie AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt sagte: “Die geografische Lage der Region und hier bestehende Möglichkeiten ermöglichen es, Zangilan zu einem internationalen Transport- und Logistikzentrum zu machen. Es ist kein Zufall, dass neben einem Schienenweg und einer Autobahn hier in Zangilan auch ein Flughafen gebaut wird. Darüber hinaus wird eine Straße nach Nachitschewan angelegt werden“. Präsident Ilham Aliyev fügte hinzu, dass der Bau eines weiteren internationalen Flughafens im Rayon Latschin geplant wird. Das wird bereits der dritte Flughafen sein in den von der Besatzung befreiten Regionen sein. Diese internationalen Flughäfen in den Rayons Füsuli, Zangilan und Latschin werden eine wichtige Rolle für die künftige erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Karabach- und Ost-Zangazur-Zone spielen, so Präsident ilham Aliyev.