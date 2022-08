Ankara, 6. August, AZERTAC

Nach der zweijährigen Pandemieperiode erreichte der Tourismus in Antalya im Juli und August die Zahl von 2019, der ausreichendsten Periode in der Geschichte. Vertreter der Tourismusbranche teilten mit, dass die Hotels in Antalya bis August und Mitte September komplett ausgebucht seien und es in einigen Hotels keine leeren Kissen gebe. Erstmals wurde in diesem Jahr auch die Vielfalt des Hauptmarktes gesteigert.

In Antalya, einem der wertvollsten Tourismusziele der Welt, strömen nach dem zweijährigen Pandemieprozess sowohl ausländische als auch inländische Touristen. Vertreter des Tourismussektors gaben an, dass insbesondere in Fünf-Sterne- und “Deluxe“-Hotels die Reservierungen für August vollständig ausgebucht sind und die Belegung bis Mitte September andauert und es sehr schwierig ist, einen Platz zu finden.

Mit dem Prestige von Ende Juli kamen in nur 7 Monaten 6 Millionen 711 Tausend ausländische Touristen per Flugzeug nach Antalya, was einer Steigerung von 97 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Mit dem Prestige vom 4. August erreichte die Gesamtzahl der ausländischen Besucher 7 Millionen 12 Tausend.

Im laufenden Jahr sind zum ersten Mal auf ein Portfolio mit einem sehr unterschiedlichen und sehr vielfältigen Markt gestoßen. Deutschland ist führend, insbesondere mit dem Beginn der Feiertage in Europa, aber auch in Ländern wie England, Polen und Rumänien haben wesentlich zu den letzten zwei Monaten beigetragen. Auch die Zuflüsse aus Russland überstiegen 1 Million, die Wahrheit liegt bei 2 Millionen. Es gibt starke Ankünfte aus 40-50 Ländern, unser Markt hat sich stark diversifiziert.

Momentan sind Hotels in Antalya bis Mitte September komplett ausgebucht. In den Hotels in Antalya gibt es nicht einmal mehr leere Kissen.