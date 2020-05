In den USA mehr als 24.000 neue Coronavirus-Infektionen registriert

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Die Vereinigten Staaten sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. In den USA haben sich in den letzten Stunden 24.146 Menschen und am Freitag 24.266 mit dem Coronavirus infiziert. Am 29. Mai sind 967 Corona-Patienten und am 30. Mai 1193 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die Johns-Hopkins-Universität berichtete, liegt die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten nun bei über 105.575. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg auf 1 Million, 817 Tausend 409 Menschen.

Weltweit wurden mittlerweile 6.176. 278 Infektionen registriert. Knapp 370 000 Personen sind bisher nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

