Baku, 22. Oktober, AZERTAC

In der 1. Aserbaidschanischen Internationalen Ausstellung “Wiederaufbau, Rekonstruktion und Entwicklung von Karabach“- “Rebuild Karabakh” in Baku informierte man auch über laufende und geplante Eisenbahnprojekte, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten umgesetzt werden.

Gleich nach der Wiederherstellung unserer territorialen Integrität durch die aserbaidschanischen Streitkräfte unter der Führung des Oberbefehlshabers Ilham Aliyev wird im Rahmen der Bauarbeiten in Karabach im Auftrag des Präsidenten eine Reihe von Eisenbahninfrastrukturprojekten intensiv umgesetzt.

Die geschlossene AG “Aserbaidschanische Eisenbahnen“ setzt sich der Wiederaufbau der Bahnstrecken Barda-Aghdam, Horadiz-Aghband und einer neuen Bahnstrecke Füzuli-Schuscha fort.