In den letzten 10 Jahren Direktinvestitionen in Höhe von 57 Milliarden US-Dollar in Wirtschaft des Landes finanziert

Baku, 6. Oktober, AZERTAC Man tätigte in den letzten 10 Jahren ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 57 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft Aserbaidschans. Das erklärte Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei einer Veranstaltung am 6. Oktober in Baku zum Thema "Finanzierung nachhaltiger Entwicklung: von der COVID-19-Pandemie zur nachhaltigen und grünen Erholung”, berichtete AZERTAC. Gleichzeitig beliefen sich die Gesamtkosten der Produktion in Industriegebieten auf mehr als 4,3 Milliarden Manat. Der Gesamtbetrag der Investitionen in Industriezonen überstieg 6,1 Milliarden Manat, so Minister Jabbarov.

