In der Nähe eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Rauchbombe explodiert

In der Nähe eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Fumio Kishida ist Medienberichten zufolge eine Rauchbombe explodiert. Kishida sei unverletzt in Sicherheit gebracht worden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag aus der Präfektur Wakayama. Dort wollte Kishida eine Rede zur Unterstützung eines Kandidaten seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) halten.

Kurz vor dem geplanten Beginn der Rede explodierte die Rauchbombe mit lautem Knall. Ein Mann wurde daraufhin von Sicherheitskräften festgenommen. Es gebe keine Hinweise auf Verletzte oder Schäden.

Der Sender zeigte Bilder von Sicherheitsleuten und Polizisten, die eine Person festhielten, während die Menge auseinanderjagte. In den sozialen Medien kursierten Videos, die angeblich die Szene zeigen.

Es gab zunächst keine offizielle Bestätigung des Vorfalls. Die Polizei vor Ort wollte sich der Nachrichtenagentur AFP zufolge nicht äußern.

NHK zitierte jedoch Regierungschef Kishida mit den Worten, die Polizei untersuche die Einzelheiten. Er wolle sich dafür entschuldigen, dass er “viele Menschen beunruhigt und in Schwierigkeiten gebracht“ habe. Er teilte laut NHK zudem mit, dass er seine Wahlkampftour nach dem Zwischenfall fortsetzen werde. “Es findet eine für unser Land wichtige Wahl statt, und wir müssen zusammenarbeiten und die Sache durchziehen“, sagte der Ministerpräsident.

Im Juli vergangenen Jahres war Kishidas Vorgänger Shinzō Abe ebenfalls während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara auf offener Straße erschossen worden. Seitdem hat Japan seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Das Attentat auf den Ministerpräsidenten löste weltweit Fassungslosigkeit aus.