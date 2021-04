Baku, 16. April, AZERTAC Am Freitag, dem 16. April wurde der Grundstein für Modernisierungs- und Reparaturarbeiten in der Siedlung Pirschaghi in Baku gelegt. Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen auch an der Veranstaltung teil.

AZERTAG.AZ : In der Siedlung Pirschaghi in Baku Grundstein für Modernisierungs- und Reparaturarbeiten gelegt

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen an Veranstaltung teil VIDEO

