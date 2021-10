In der Siedlung Sugovuschan in Terter Region aserbaidschanische Flagge aufgezogen VIDEO

Terter, 4. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Sonntag, dem 3. Oktober bei seinem Besuch im Rayon Terter die aserbaidschanische Flagge in der von der Besatzung befreiten Siedlung Sugovuschan aufgezogen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Genau vor einem Jahr, am 3. Oktober wurde die Siedlung Sugovuschan von der armenischen Okkupation befreit. Es war ein sehr denkwürdiges Ereignis. Es war ein großer Erfolg, ein großer Sieg, in den ersten Kriegstagen die strategisch wichtige Siedlung von der Besatzung zu befreien, sagte das Staatsoberhaupt in seiner Rede.