In der Stadt Füsuli werden Mehrfamilienhäuser gebaut VIDEO

Füsuli, 18. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten am Sonntag, dem 17. Oktober im Rahmen ihres Besuchs in der Füsuli Region den Grundstein für ein Wohnviertel, wie AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady wurden über das neue Wohngebiet informiert.

Man teilte ihnen mit, dass diese Mehrfamilienhäuser in einer Fläche von 17,8 Hektar etappenweise gebaut werden. In der Anfangsphase wird man vier- und fünfgeschossige Wohngebäude mit 65 Wohnungen, bestehend aus 1, 2, 3 und 4-Zimmer-Wohnungen bauen. Das Wohnviertel wird 2860 Menschen beherbergen.

Präsident Ilham Aliyev legte dann den Grundstein für das Wohnviertel in der Stadt Füsuli.