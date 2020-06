In der Stadt Ganja modulares Krankenhaus eröffnet

Ganja, 24. Juni, AZERTAC

Ein weiteres modulares Krankenhaus in Aserbaidschan wurde am Mittwoch, dem 24. Juni in der zweitgrößten Stadt Ganja eröffnet.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen beim Besuch in der Stadt Ganja an der Eröffnung des Krankenhauses teil, wie AZERTAC berichtete.

Der Präsident und die First Lady wurden über die in der medizinischen Einrichtung geschaffenen Bedingungen informiert.

Nachdem der Präsident und die First Lady den modularen Krankenhauskomplex kennen gelernt hatten, trafen sie mit Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal zusammen.

Präsident Ilham Aliyev hielt eine Rede beim Treffen.